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Haberler Ekonomi Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberleri... 2024 haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklamaya göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60 aylık yüzde 1,64 arttı.

HABER MERKEZİ
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberleri... 2024 yılının haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.

Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.

Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.

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