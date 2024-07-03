İş insanı Bektur’un inşaatına dava

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 6 kat izin olan yere 15 katlık izin verildiği gerekçesiyle Dr. Mehmet Bektur tarafından yaptırılan inşaatın ruhsatının iptali için dava açtı. İzmir'de ünlü iş insanı Mehmet Bektur'a ait TAPDİ Oksijen şirketinin 2022 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) 165 milyon liraya aldığı arsada yapılan inşaat mahkemelik oldu. ÖİB'in 6 kat imar izniyle sattığı belirtilen arsada TABDİ Oksijen ile kat karşılığı sözleşme imzalayan şirketi talebi üzerine belediyeden 15 kat çıkmasına imkan veren yapı ruhsatı verildi. 442 daire ve 81 işyeri yapılması planlanan inşaatla ilgili şikayetler üzerine konuya Büyükşehir Belediyesi tarafından el konuldu. Bektur, "Süreçle ilgili bilgim yok. Biz buradaki inşaatı kat karşılığı olarak Altun Yapı'ya verdik. Onlar ilgileniyor" dedi. Şirket yetkilileri ise burasının 6 bin 667 metrekarelik arsanın emsalinin 2.40 olduğunu belirtti.