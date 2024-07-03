Rakamlar açıklandı! Haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar oldu. 2024'ün ilk yarısındaki ihracat 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 257,8 milyar dolara ulaştı.

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,6 milyar dolarla haziranda da ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimya ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

"İHRACAT, HAZİRAN AYINDA TAKVİM ETKİSİYLE YÜZDE 10,6 GERİLEDİ"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mayısta 24,1 milyar dolarla tüm zamanların aylık rekorunu kıran ihracatın, haziran ayında takvim etkisiyle yüzde 10,6 gerilediğini bildirdi.

Gültepe, "Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 daralan ihracatımız 18,6 milyar dolar düzeyinde kaldı. Haziranla birlikte ilk 6 ayı da tamamlamış bulunuyoruz. 6 aylık ihracatımız 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız ise 257,8 milyar dolara ulaştı. 2023 ile kıyasladığımızda 6 aylık ihracatta yüzde 2, 12 aylık ihracatta ise yüzde 2,5 artıdayız." dedi.

"EN ÇOK İHRACAT YAPAN 5 İLİMİZ İSTANBUL, KOCAELİ, BURSA, ANKARA, İZMİR OLDU"

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin çalışmasına göre haziranda hizmet ihracatının 8,7 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 2,6 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi, 2,2 milyar dolarla kimya, 1,3 milyar dolarla çelik ve hazır giyim, 1,2 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörleri takip etti. Geçen ay 6 sektörümüz ihracatını artırırken, 20 sektörümüzde düşüş kaydedildi. En çok ihracat yapan 5 ilimiz ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir oldu."

"GEÇEN AY 906 FİRMA İLK KEZ İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

Mustafa Gültepe, geçen ay 906 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini, söz konusu firmaların ihracata 91 milyon dolar katkı sunduğunu söyledi.

Gültepe, "Kilogram birim ihracat değerimiz 1,41 dolar oldu. Parite, geçen ay ihracatımızı negatif etkiledi. Haziran ayında pariteden kaynaklı 38,8 milyon dolarlık kayıp yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATIMIZDA AB'NİN PAYI HAZİRANDA YÜZDE 43,9 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ"

En çok ihracatın sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak'a yapıldığını bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'a ihracatta dikkat çekici artışlar kaydettik. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği (AB) 8,2 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. AB'yi 2,8 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri ile yakın ve Orta Doğu izledi. Toplam ihracatımızda AB'nin payı haziranda yüzde 43,9 düzeyinde gerçekleşti. Dolayısıyla bu yakın ve bizim için büyük potansiyel barındıran pazardaki rekabet gücümüzü korumanın ihracatımız açısından stratejik önemde olduğunu biliyoruz. İhracat ailesinin çatı kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla, sürdürülebilir üretim başta olmak üzere, Avrupa pazarında ülkemize avantaj sağlayacak konularda firmalarımıza öncülük ediyoruz."

"İHRACATÇILARIN TALEP, BEKLENTİ VE ÖNERİLERİNİ BAKAN ŞİMŞEK'E İLETTİK"

TİM Başkanı Gültepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi paketi konusunda reel sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının son derece verimli olduğunu belirtti.

Gültepe, Asgari Kurumlar Vergisi, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki KDV istisnasının devamı, devreden KDV ve ihracatçıların yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması başta olmak üzere talep, beklenti ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ilettiklerini bildirdi.