Türk fuarcılığının başkenti İzmir

İZMİR, bu yılın ilk yarısında düzenlenen fuarlarda önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl gerçekleştirilen fuarlar, yüzlerce katılımcı firmayı, binlerce sektör profesyonelini ve iş insanını bir araya getirdi. Fuar, Türkiye'nin dört yanından ve 100'ü aşkın ülkeden on binlerce ziyaretçiyi ağırlarken ortaya çıkan katma değer; kent ve ülke ekonomisine, istihdama, ihracata katkı sağladı. Fuarların da katkısıyla İzmir'in ilk 5 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla 10 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.