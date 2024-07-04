Aydın’ın ihracatı 1 milyar dolara ulaştı

AYDIN'IN mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarken 12 aylık ihracat 1 milyar 692 milyon dolara ulaştı. Aydın Sanayi Odası tarafından kentin ihracat verilerini paylaşıldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aydın ilinde ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 162,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 1,8 artışla 1 milyar 692 milyon dolara yükseldi. En fazla ihracatın gerçekleştiği İller arasında Aydın 21. sırada yer aldı.