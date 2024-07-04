Emeklinin ve memurun zam oranları belli oldu

TÜİK, milyonlarca kişinin beklediği haziran ayı enflasyonunu yüzde beklentilerin çok altında 1.64 olarak açıkladı. TÜİK verilerine göre;

Ocak'ta yüzde 6,7, Şubatta yüzde 4,53, Mart'ta yüzde 3,16, Nisan'da yüzde 3,18 ve Mayıs'ta yüzde 3,37 olmak üzere yılın ilk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 oranında gerçekleşmişti. Haziran ayında da enflasyon oranı yüzde 1.64 olarak belirlendi. 7,5 milyon memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 19.31 oranında olacak.

TÜİK'in açıkladığı Haziran enflasyon farkının yüzde 1.64 oranında gerçekleşmesiyle 2024 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkı ise yaklaşık yüzde 24.73 oranında netleşti.

ESNAF EMEKLİSİ MAAŞLARI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri kök aylıkları, prim ödeme gün sayısı ve pirime esas kazancına göre yüzde 24.73 oranı üzerinden zamlı maaş alacak. Buna göre 10 bin TL ücreti bulunan SGK emeklisinin eline Temmuz zammıyla birlikte 2 bin 473 TL artışla 12 bin 473 TL geçecek.

En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 39 bin 206 TL'ye, 14 bin 741 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 587 TL'ye çıktı.

En düşük kök ücreti 7 bin 40 TL olan SGK'lının aylığı da 8 bin 780 TL olarak gerçekleşti. Esnaf emeklisi olan ve 10 bin 178 TL alan Bağ-Kur'lu 12 bin 695 TL, Tarım emeklisi ve 8 bin 89 TL alan Bağ-Kur'lu ise 10 bin 89 TL ücret alacak. 2000 yılı öncesi emekli olan ve 11 bin 367 TL alan SSK emeklisinin ücreti ise 14 bin 178 TL'ye çıkacak. 2000 yılı sonrası emekli olan ve 7 bin 40 TL alan SSK emeklisinin ücreti ise 8 bin 780 TL olacak. Şu anda en düşük kök maaşı 7 bin 40 TL. Zam oranları doğrultusunda bir SGK'lının en düşük maaşı da 8 bin 780 TL olarak gerçekleşti.

Bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin 500 TL ise yüzde 24.73 zam uygulandığında maaşı 2 bin 102 TL artışla 10 bin 602 TL'ye ulaşmış olacak.

MEVZUAT GEREĞİ ÖDEME

Kök maaşı 7 bin 40 lira olan bir emekli yüzde 24.73 zamla 8 bin 780 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için mevzuat gereği yine 10 bin lira ödeme yapılacak.

Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan yaklaşık 3.6 milyon emekli bulunuyor.

MEMURA YÜZDE 19.31

7,5 milyon memur ve memur emeklisi de toplu sözleşme farkı ekseninde Temmuz'da zamlı maaş alıyor. Memurlar için 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 15 zam öngörüldü. Gerçekleşen yüzde 24.73 enflasyon oranından yüzde 15 çıkarıldığında, memurlar için enflasyon farkı yüzde 9.3 olarak hesaplandı. 2024 Temmuz döneminde memurlara yüzde 10 zam verilmesi de yine toplu sözleşmede kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla 2024 Temmuz döneminde hem çalışan hem de emekli memurlara yüzde 9.3 enflasyon farkı ve yüzde 10 zam olmak üzere toplam yüzde 19.31 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu rakama göre en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 39 bin 206 TL'ye yükseldi. 14 bin 741 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 587 TL'ye çıktı.

65 YAŞ VE ENGELLİ ÖDEMELERİ

PEK çok sosyal destek ödemesi artışlarla zamlandı. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 3 bin 504 liradan 4 bin 180 TL, 7 bin 608 lira olan evde bakım desteği 9 bin 77 TL oldu. Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 TL'den 3 bin 337 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 TL'den liradan 5 bin 6 TL'ye yükseldi. Memurlara ödenen aile yardımı da yeni maaşlarla arttı. Çalışmayan eş için her ay verilen yardım 1.729 TL'den 2 bin 62 TL'ye, 0-6 yaş çocuk yardımı 380,44 TL'den 453.90 TL'ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı 190,22 TL'den liradan 226.95 TL'ye yükseldi. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de yükseldi. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 TL'den 18 bin 155 TL, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 601 TL seviyesine çıktı.

AYLAR SONRA GERİLEDİ

HAZİRANDA 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı. TÜİK tarafından açıklanan veriler aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran ayında sekiz ayın ardından ilk kez geriledi