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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan kooperatiflere destek

Ticaret Bakanlığı’ndan kooperatiflere destek

HABER MERKEZİ
Ticaret Bakanlığı’ndan kooperatiflere destek
TİCARET Bakanlığı, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla hibe miktarlarını artırma kararı aldı. Buna göre, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen tüm kooperatifler ve üst kuruluşlar desteklerden yararlanabilmek için başvuruda bulunabilecek. Başvurularda kadın, genç ve engelli kooperatiflerine öncelik verilecek. Başvurular 31 Temmuz'a kadar Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı üretim ve istihdamı kooperatifler eliyle daha da artırmak amacıyla harekete geçti. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında kooperatiflere finansman desteği sağlanacak.
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