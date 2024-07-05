Dijital oyun pazarı 1,5 milyar dolara ulaştı

TÜRKİYE, dijital oyun pazarında tüm dünyada adından söz ettirirken, İzmir de oyun endüstrisinin yükselen yıldızı olmaya aday gösteriliyor. Türkiye'deki oyuncu sayısının yüzde 25-30 arasının 18-24 yaş aralığı, yüzde 35-40'ının ise 25-34 yaş aralığında olduğu biliniyor. Yazılım ve Oyun Geliştiricileri Derneği (YOGED) Başkanı Mutlu Arıcı, Türkiye'de mobil, PC ve konsol platformlarında oyun geliştiren firma sayısı yaklaşık 500 olduğunu, yabancı sermayeli oyun firmasının ise 50 civarında olduğunu anlattı. Arıcı, "Türkiye'de geliştirilen oyunların birçoğu hem iç pazarı hem de dış pazarı beraber hedeflemektedir. Türkiye'nin oyun ihracat pazarı büyüklüğü ise 2023 yılı verilerine göre 1,5 milyar doları aşmıştır" diye konuştu.