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Haberler Ekonomi Togg yılın ilk yarısında sektörün lideri oldu

Togg yılın ilk yarısında sektörün lideri oldu

HABER MERKEZİ
Togg yılın ilk yarısında sektörün lideri oldu
ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9 bin 213 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 36,53 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 808 adet Togg T10X satışı gerçekleşmişti. Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-haziran döneminde Togg'un ardından satışlarda 3 bin 808 adetle BMW ve 3 bin 82 adetle de Tesla sıralandı.
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