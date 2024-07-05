Yediemin otoparklarında düzenleme

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 9'uncu Yargı Paketi kapsamında önemli bir düzenleme yer aldı. Buna göre Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışı kolaylaştırılacak. Böylece otoparklardaki binlerce aracın karda, yağmurda çürümeleri önlenmiş olacak. 6 AY BEKLENECEK

TEKLİFİN çalışmaları kapsamında sunulan etki analizine göre Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek otoparklara çekilen şu andaki araç sayısı yaklaşık 15 bin. Teklif yasalaştıktan sonra 6 ay içinde sahibi ortaya çıkmayan araçlar hızla satılıp ekonomiye kazandırılacak. Satıştan elde edilen para, varsa borçlulara ödenecek. Borcu yoksa bankada sahibine teslim edilmek üzere 5 yıl nemalandırılarak bekletilecek.