Bakan Kacır’dan Aydın’a soğuk hava deposu sözü

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Ankara'da yapılan görüşmede kentte yapılacak soğuk hava deposu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan destek sözü aldıklarını söyledi. Aydın Ticaret Borsası heyetinin de yer aldığı ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ve müjdeli haberlerle Aydın'a döndüklerini belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur," Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Aydın Ticaret Borsası olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz soğuk hava depomuzun detaylarını ve taleplerimizi ilettik. Talebimiz olumlu karşılandı. 2024 yılı içinde temelini atmayı planladığımız soğuk hava depomuzu, 2025 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.