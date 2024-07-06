İzmir’in ihracatında mineral yağlar ilk sırada

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; ocak-haziran döneminde 19 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi, 36 ilde de ihracat arttı. Buna göre İstanbul, haziran ayında 4 milyar 31 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azaldı. İstanbul'u, 2 milyar 231 milyon dolar ve yüzde 8,8 azalışla Kocaeli, 1 milyar 555 milyon dolar ve yüzde 19 azalışla İzmir takip etti. İzmir'in ihracatında ise mineral yakıtlar, mineral yağlar 374 milyon 530 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 170 milyon 101 bin dolarla demir ve çelik, 134 milyon 145 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.