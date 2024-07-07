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Haberler Ekonomi İhale krizi çözüldü

İhale krizi çözüldü

Eşrefpaşa Hastanesi’nin 2020 depreminde zarar gören bölümleri için yapılan ihaleye giren firmanın olmaması ve Sağlık Bakanlığı’nın hastane inşaatı için 1 Ağustos 2024’e kadar izin vermesi sebebiyle yaşanan kriz çözüldü.

HABER MERKEZİ
İhale krizi çözüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi'nde yeni ek hizmet binası için inşaat çalışmalarına başlıyor. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından Eşrefpaşa Hastanesi'nin acil, ameliyathane, kadın doğum servisinin bulunduğu C Blok binası hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı önümüzdeki hafta başında işin yer teslimini yapacak. MBD İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından yapılacak ek hizmet binasının bir buçuk yılda tamamlanması planlanıyor. Yurttaşların en iyi şekilde sağlık hizmeti almasına imkan sağlayacak proje, 549 milyonluk yatırımla hayata geçecek.

8 KATLI YENİ BİNA

Yaklaşık 11 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak yeni bina, bodrum ve zemin katla beraber 8 kattan oluşacak. Bina; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 24 yataklı hasta servisi, 26 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerinden oluşacak.

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