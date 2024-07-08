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Haberler Ekonomi Çiftçiye 4 milyar liralık don ödemesi yapıldı

Çiftçiye 4 milyar liralık don ödemesi yapıldı

HABER MERKEZİ
Çiftçiye 4 milyar liralık don ödemesi yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerine göre, gelişen sigortacılık sektörü, çiftçilerin bilinçlenmesi ve devlet tarafından verilen desteklerin etkisiyle tarımda sigortalı sayısı ve biriken sigorta priminde artış görüldü. Türkiye'de 2019-2023 döneminde bitkisel ürün, sera, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, su ürünleri ile arıcılık gibi alanlarda faaliyette bulunanlara dolu, don, sel ve su baskını, yangın, heyelan ve hortum gibi afetler nedeniyle hasar ödemesi yapıldı. Söz konusu dönemde en fazla ödeme yapılan afet konusu "don" oldu. Don hasarı için 4 milyar 492 milyon lira ödeme yapılırken, bu afeti 4 milyar 10 milyon lirayla "dolu" takip etti.
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