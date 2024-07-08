Limonun kilosu 100 liraya ulaştı

PAZARDAKİ limon fiyatlarında artış yaşanıyor. Limonun kilo fiyatı 100 liraya dayandı. İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, limon fiyatlarındaki artış ile ilgili konuştu. Erişen şunları söyledi: "Hasat zamanı çoğu limon satılamadı, tarlada kaldı. Kalan malların bir de ihracatı var. Kalan mallar depoya koydu. Limon azaldıkça, fiyat artıyor, talep de artıyor. Yurt dışına da gidiyor. 5-6 adet limon şu an 80 lira. Zaten mal döküldü, satılmadı. Neden satamadılar? Fiyat düşük çekildi. Masraflar çok. Neredeyse cebimizdeki son parayı vereceğiz."