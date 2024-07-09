Didim’de dudak uçuklatan fatura

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Aydın'ın Didim ilçesine yerleşen Ali Asker Sarıaydın, eşiyle birlikte bir restoranda yemek yedi. 2 porsiyon pirzola ve 1 kola sipariş eden Sarıaydın, daha sonra hesabı istedi.

'YEMESİNLER' CEVABI

2 bin 60 liralık hesap karşısında şoke olan Sarıaydın, olayı şöyle anlattı: "Restorana girdim, iki pirzola sipariş ettim. Bir kutu da kola içtim. Kasaya geldiğimde 2 bin 60 lira dediler. 'Bu nasıl bir fiyat' diye sordum. Menüde niye yazmadığını sordum. Masalara menüdeki yemekleri resimleriyle birlikte yazmışlar ama bir tane fiyat yok. Ben bu olayı yaşadıktan sonra fiyatların yazıldığını gördüm" dedi.

Ali Asker Sarıaydın, "Ayıp günah değil mi insanlara' dedim. 'Yemesinler beyefendi' diye yanıt verdiler. Şuradaki halk için bu fiyat normal değildir. Bin lira nedir?" diyerek tepkisini dile getirdi.