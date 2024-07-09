  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Manisa’da 13 jeotermal saha ihale edilecek

Manisa’da 13 jeotermal saha ihale edilecek

HABER MERKEZİ
Manisa’da 13 jeotermal saha ihale edilecek
MANİSA Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Manisa'nın Kula, Salihli, Akhisar, Saruhanlı, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 13 saha, "kapalı teklif usulü" ile ihale edilecek. Muhammen bedelleri 570 bin lira ile 33 milyon lira, geçici teminat bedelleri ise 17 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen sahaların ihalesi, 19 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık Binası 2. Kat Toplantı Salonu'nda yapılacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA