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Haberler Ekonomi Seyahatsever Projesi ile gençler bedava tatil yapacak

Seyahatsever Projesi ile gençler bedava tatil yapacak

HABER MERKEZİ
Seyahatsever Projesi ile gençler bedava tatil yapacak
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 2022 yılında hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, bugüne kadar 450 bine yakın gence yaz dönemlerinde ücretsiz tatil imkânı sundu. Bu sene 8 Temmuz-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan projeden faydalanmak isteyenlerin, 444 0 472 numaralı ALO GSB hattı aracılığıyla en az 1 gün önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Bakanlık personelleri yine bu hat üzerinden merak edilen sorulara da yanıt veriyor. Proje kapsamında 18-30 yaş aralığındaki tüm gençler, ücretsiz olarak konaklama hizmetinden faydalanabilecek. Öğrenci olma şartı ise aranmayacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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