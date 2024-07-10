Dev yatırım Manisa’da sevinçle karşılandı

Çinli BYD firması ile Türkiye arasında dev bir yatırım anlaşması imzalandı. Üretim tesisinin Manisa'da kurulacak olması ise bölgedeki vatandaşları heyecanlandırdı. Manisa'ya gelen heyet, şirketin kurulması için kentte bir dizi ziyaretlerde bulunurken, halk yatırımın kent için büyük fırsat olacağı görüşünde birleşiyor.

ESNAF KAZANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Manisa'mızın yatırım ve istihdam ile kalkınması, kapılarının dünyaya açılarak küresel ölçekte ulaştığı katma değer başarısının artırılması adına çok önemli bir adım atılmıştır. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanan, yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yatırımın Manisa'ya yapılacak olması ise şehirde memnuniyetle karşılandı.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) Başkanı Bahattin Akyüz, bunun Manisa için çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Akyüz, bu yatırımın Manisa'yı uçuracağını ifade etti. Akyüz, "Daha öncede bir Alman firması Wolkswagen grubu geliyordu. Fakat bazı olaylara takıldı. Manisa'ya yatırım yapmayı, Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçti. Yeni yatırımla 5 bin kişinin çalışacağı, istihdam edileceği ifade ediliyor. Bu, Manisa'nın gıdasından giyimine varasıya kadar her türlü esnafı heyecanlandıran bir olay. Sadece, yeni istihdam imkanıyla birlikte Manisa'da yeteri sayıda konutun olmaması bizleri üzüyor" ifadelerini kullandı

TÜRKİYE'YE İLGİ ARTACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da yatırımla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Bursalı, "Çinli elektrikli otomobil firmasının ülkemize doğrudan yatırım yapma kararı alması ve sonrasında atılan imzalar her şeyden önce ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Türkiye'ye güvenen kazanır. Bu gelişme aslında orta vadeli ekonomi programımız açısından küresel onay anlamını taşımaktadır. Bizim programımızın hedefi açık ve net. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme. Şimdi bu zincirin ilk halkası oluşmaya başladı. Bundan sonra daha farklı yatırımcıların da Türkiye'ye ilgisi artacaktır.Bu güven ortamı ile birlikte kısa bir süre sonra dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde olma hedefimize bizi ulaştıracak önemli gelişmelere de şahit olacağımıza inanıyorum. Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi.

OSB YAKININDAKİ ARAZİ GÜNDEMDE

BYD'NİN yatırım için seçtiği Manisa'daki arazinin, Alman Volkswagen'in (VW) 2019 yılında fabrika kurması için kamulaştırılma çalışmalarının başladığı ancak vazgeçtiği Manisa OSB yakınındaki büyük arazi olması öngörülüyor. 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında BYD, yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak. İlk üretime 2026 sonunda başlayacak.

ÇİN MARKALARI YÜZDE 10'LUK PAZAR PAYINA ULAŞTI

yılın ilk 6 ayında yüzde 10'luk pazar payına ulaşan Çin otomobil markaları, Türkiye'de yatırım konusunda eylem ve strateji planlarını duyurmaya başladı. BYD firmasıyla yapılan anlaşmanın ardından Çinli firmalar da Türkiye'ye ilgisini artırdı. BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararının, bir "kelebek etkisi" yaparak Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM gibi diğer Çin markalarına da olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

SKYWELL YATIRIM YAPACAK

- TÜRKİYE'DE daha önce yatırım için yer baktıklarını açıklayan Ulu Motor ile Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

- OTOMOBİL ÜRETİCİSİ DFSK

- TÜRKİYE'DE SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla faaliyet gösteren, Çin'in en büyük dört otomobil üreticisinden biri olan DFSK yetkilileri de yatırım ve ortaklıklar konusunda niyet beyan etti.

- CHERY'DEN AÇIKLAMA

- CHERY Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "Türkiye, bizim en stratejik pazarlarımızdan bir tanesi ve ayrıca Chery'nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası" dedi.

- MG YÖNETİMİNDEN PAYLAŞIM

- DOĞAN Trend Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) Kağan Dağtekin de şu değerlendirmeyi yapmıştı: "MG yönetimi, Avrupa'daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa'da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı.

- SWM BAŞVURUSUNU TAMAMLADI

ÇİN'İN önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motor'un, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladığı bildirildi.