Emekli zammı toplantısı! Kritik zirve Külliye’de olacak

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin maaşlarına zam yapılması için toplantı kararı aldı.

Bugün ya da yarın önemli bir toplantının yapılması bekleniyor. Toplantının gündemi emekli maaşı olacak. Emekli maaşına ne kadar zam olacağı da merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre seyyanen zammın mümkün olmadığı söyleniyor. Belirli bir rakamın ve asgari ücret seviyesi çıkarılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.