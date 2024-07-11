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Haberler Ekonomi MKK 'Risk Eğilimi Endeksi'ni yayımlamaya başladı

MKK 'Risk Eğilimi Endeksi'ni yayımlamaya başladı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Risk Eğilim Endeksi'ni (REKS), Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımlamaya başladı.

AA
MKK ’Risk Eğilimi Endeksi’ni yayımlamaya başladı

REKS, değişen ve gelişen piyasa koşulları sonucu oluşurken, yatırımcıların davranışları üzerinden güncel risk eğilimlerini ortaya koyuyor.

REKS ile sermaye piyasaları yatırımcılarının piyasa katılım eğilimlerini ölçümleyen MKK, bu endeksi VAP'ta yayımlıyor.

Farklı yatırımcı grupları bazında hesaplanan REKS, esnek ve dinamik hesaplama yöntemi ile herhangi bir yatırımcı grubunda özelleştirme ve dönemler arasında karşılaştırma gibi birçok kolaylık sağlıyor.

Risk iştahı genel anlamda finansal piyasalarda yatırımcıların yatırım yapma isteklerini gösteren bir ölçüt olarak kullanılıyor. REKS, bu çerçevede yatırımcıların risk alma eğilimleri üzerinden oluşturulan risk iştahını ölçümleyen ve dinamik yapıda oluşturulan bir endeks olarak dikkati çekiyor.

Endeksin hesaplanmasına, yatırımcı bazında pay senetleri ve pay senedine yatırım yapan yatırım şemsiye fon verileri dahil ediliyor. REKS yerli-yabancı, bireysel-kurumsal ve nitelikli yatırımcılar gibi farklı yatırımcı gruplarında ayrı ayrı hesaplanıyor ve gösteriliyor.

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