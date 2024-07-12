Altın ve borsa yine rekor tazeledı

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 281,03 puan artarak 11.024,33 puanla kapanış yaptı. Altının gramı da uluslararası piyasalarda dün saat 18.30 itibarıyla 2 bin 525 TL'den işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 artarak 2 milyon 522 bin 1 liraya çıktı. Oldukça ilgi gören ve gün içinde de merakla takip edilen gram altın, günü 2 bin 525 TL'de kapattı. Gün içerisinde küresel piyasalarda dalgalanmalar yaşansa da yine de altın, dolar, Euro ve borsa yükselişini sürdürdü.