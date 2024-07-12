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Altın ve borsa yine rekor tazeledı

HABER MERKEZİ
Altın ve borsa yine rekor tazeledı
BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 281,03 puan artarak 11.024,33 puanla kapanış yaptı. Altının gramı da uluslararası piyasalarda dün saat 18.30 itibarıyla 2 bin 525 TL'den işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 artarak 2 milyon 522 bin 1 liraya çıktı. Oldukça ilgi gören ve gün içinde de merakla takip edilen gram altın, günü 2 bin 525 TL'de kapattı. Gün içerisinde küresel piyasalarda dalgalanmalar yaşansa da yine de altın, dolar, Euro ve borsa yükselişini sürdürdü.
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