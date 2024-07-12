En zor dönemi geride bıraktık

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yapıldı. Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon programı 3 yıllıktır. Şu an dezenflasyon sürecindeyiz. Program çalışıyor, en zoru geride bıraktık ve başaracağız. Vergi politikalarında amacımız kayıt dışılıkla mücadelede amasız ve amansız bir döneme girmektir. Kayıt dışı olanlar üzerinden vergi adaleti sağlanacak" dedi.

ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASI

Bakan Şimşek, Türkiye'nin yapısal dönüşümü ve küresel rekabetteki konumlandırılmasına yönelik perspektiflerini anlattı. Şimşek,"Programla esas amacımız kazanımların kalıcı hale getirilmesi için yapısal dönüşümdür. En önemli hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyümedir. Bu sene çok büyük ihtimalle kişi başına düşen milli gelirde Dünya Bankası tanımına göre Türkiye, ilk defa yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek. Fiyat istikrarı dar gelirli vatandaşlar için alım gücünün korunması demektir. Biz bu programın yükünü toplumun dar gelirli kesimin sırtına yüklemeyeceği" dedi.

Programın diğer önemli hedeflerinden birinin sürdürülebilir cari açık olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Bu yıl yüzde 2'nin altında bir cari açıkla devam edeceğiz. Bu Türkiye'de dış borcun milli gelire oranının aşağı yönlü bir patikaya evrildiğini gösterir. Aynı zamanda kalıcı rezerv birikiminin de önün açmaktadır" ifadelerini kullandı.

NET REZERV REKOR KIRDI

Şimşek, "Uluslararası rezervlerde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızda düzeltmeyle karşı karşıyayız. Swap hariç net rezerv eksi 61 milyar dolardan 18 milyar doların üzerine çıktı. IMF'nın tanımladığı rezerv yeterliliğinde arzuladığımız noktaya ulaştık önemli olan bunun kalıcı hale getirilmesidir" dedi.

'TÜRKİYE BU FASLI KAPATACAK'

Kur korumalı mevduatın toplam mevduattaki payının yüzde 26'lardan 12'lere düştüğünü söyleyen Mehmet Şimşek şunları söyledi: "Diğer bir hedefimiz kur korumalı mevduattan çıkıştı. Geçen yıl 143 milyar dolarla zirveyi bulan kur korumalı mevduat bugün 60 milyar doların altına inmiştir. Temmuz ayı itibariyle vergi teşviklerini kaldırdığımız için kur korumalı mevduattan çıkış hızlanacak ve Türkiye bu faslı kapatmış olacak. Rezervlerdeki artışın büyük bir kısmı vatandaşların ve şirketlerin programa olan güveniyle dövizden TL'ye geçişiyle açıklanır."