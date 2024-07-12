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Haberler Ekonomi Ücretli çalışan sayısı mayısta arttı

Ücretli çalışan sayısı mayısta arttı

Ücretli çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 669 bin kişi oldu.

HABER MERKEZİ
Ücretli çalışan sayısı mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.

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