“Yüzyılın Sevdası İzmir” okuyucuyla buluştu

İzmir Ticaret Odası, bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir'in rolünü anlatan önemli bir esere imza attı. İzmir Ticaret Odası Kültür, Sanat ve Tarih Yayınları'nın 18'inci kitabı olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe tarafından kaleme alınan "Yüzyılın Sevdası İzmir" isimli kitap okuyucuyla buluştu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Heyecanlıyız, çünkü birçoğumuzun şahitlik ettiği İzmir'in yakın dönem tarihini de bu yayınla, geleceğe iz olarak bırakacağız" dedi. Özgener, İzmir tarihinin 100 yıllık döneme yayılan belgelerinin önemli bir kısmını kapsayan bu kitabın, her zaman yararlanılacak kıymetli bir kaynak niteliğinde olduğuna inandığını söyledi.