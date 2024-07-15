Tire’nin tarihi pazarı cazibe merkezi oldu

HER hafta salı günü, üç mahalle sınırlarına yayılan alanda yaklaşık bin 800 tezgahla açılan Tire Salı Pazarı, yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamanın çok ötesine geçerek turistik bir değer haline geldi. Ege'nin verimli ovalarında yetiştirilen sebze ve meyvelerin, mevsimine göre yabani otların, et ve süt ürünlerinin yanı sıra iğne oyası, kanaviçe gibi kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği pazar, ziyaretçilerini rengarenk bir yolculuğa çıkarıyor. Pazarda alışveriş, sabah 08.30'da belediye hoparlöründen okunan ve vatandaşların el açarak katıldığı "şükür, bereket ve helal kazanç duası" ile başlıyor. Ege mutfağı ve kültürünü tanımak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turisti de kendisine çeken pazara turizm şirketleri özel turlar düzenliyor. İzmir, Aydın, Manisa gibi illerden kalkan otobüslerle pazara gelenler arasında yabancı turistler de bulunuyor.