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Haberler Ekonomi “Çeşme’de fırsatçılarla mücadele ediyoruz”

Çeşme’de fırsatçılarla mücadele ediyoruz”

HABER MERKEZİ
Çeşme’de fırsatçılarla mücadele ediyoruz
ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Çeşme'nin, Bodrum'un kıyılardaki turizm destinasyonlarının çok pahalı olduğu algısının hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çekerek, "ÇEŞTOB olarak, enflasyona rağmen fiyatların makul seviyelere gelmesi için uğraş veriyoruz. Fırsatçılar yok mu tabii ki var. Biz de tüketici olarak fırsatçılarla mücadele ediyoruz" dedi. Son günlerde sosyal medya sayfalarında 'Alaçatı sokakları bomboş, plajlar bomboş' diye paylaşımlar gördüklerini söyleyen Demir, "Bunu yadırgıyoruz. Bomboş değiliz. Evet, sakin olabilir. Geçmiş yıllara göre daha az misafirimiz olabilir, ama kesinlikle hiçbir şekilde Alaçatı sokakları boş değil" dedi.
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