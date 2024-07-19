Proje Hüsamlar’a çok iyi gelecek

Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük doğaya geri kazandırma projelerinden biri olan ve geçen yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlatılan rehabilitasyon çalışmasının ilk yıl sonuçları ve ilerleyen yıllarda neler yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Yapay zeka kullanılarak modellenen videoda bölgenin yıllar içerisinde nasıl değiştiği ve dönüştüğü gösterildi. Sahada 3 gün süren drone çekimlerinin ardından 3 boyutlu görüntülerle maden sahasının yıllar içerisinde nasıl doğaya geri kazandırıldığı adım adım gösterildi. Toplantıda konuşan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, "Bu yılın sonunda 511 hektarda çok daha kapsamlı bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Önümüzde 715 futbol sahası büyüklüğünde rehabilite edilecek bir alan var. Sizlerle beraber izlemiş olduğumuz konsept rehabilitasyon videomuzda doğaya geri kazandırma süreci tamamlandıktan sonraki Hüsamlar'ı gösterdik" dedi.

'HERKESE ÖRNEK OLACAK'

Demir, rehabilitasyon öncesinde bölge halkı, üniversiteler ve yerel yöneticilerle bir araya geldiklerini bölgenin dokusuna uygun bir planlama yaptıklarını da ifade etti. Bu kapsamda hangi ağaçların nerelere dikileceğine karar verildiğini, bakımlarının düzenli bir şekilde yapıldığını belirten Demir, "Rehabilitasyon bölgesini sadece ağaçlandırmakla kalmayıp aslında bir mesire yeri haline getireceğiz. Milas halkı için yeni bir eğlence ve dinlenme yeri olacak. Milas'tan ve Hüsamlar'dan bir süreliğine emanet olarak aldığımız alanları onlara geri vereceğiz" diye konuştu. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya da büyük önem verdiklerini belirten Demir, bu kapsamda 70 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü çevre derneklerinden biri olan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile izleme protokolü imzaladıklarını aktardı.

Derneğin bilim kurulunun, sahadaki çalışmaları izlediğini, değerlendirdiğini ve raporladığını anlatan Demir, "Dernek, sahada yaptığı incelemelerden sonra rehabilitasyon süreçleri ile ilgili iki rapor hazırladı ve bu raporları kendi web sitesinde yayımladı. Süreçte şeffaf bir çalışma yürüttük" diye konuştu.