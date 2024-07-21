‘Artan kredi notları doğru yolda ilerlediğimizin kanıtı’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi. Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarıyla alınan tedbirlerin, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten Bolat, "Nitekim uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez 2 basamak birden artırdı" ifadesini kullandı. Bolat, Fitch Ratings'in ve Standard & Poor's'un da Türkiye'nin kredi notunu artırdığını, anımsatarak, şunları kaydetti: "Artan kredi notları, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir" dedi.