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Haberler Ekonomi Biden’ın adaylıktan çekilmesi piyasaları hareketlendirdi

Biden’ın adaylıktan çekilmesi piyasaları hareketlendirdi

HABER MERKEZİ
Biden’ın adaylıktan çekilmesi piyasaları hareketlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bu karar sonrasında lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) dalgalandı. Dün 67 bin dolar seviyesini aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin açıklamanın hemen ardından geriledi. BTC son dakikalarda 1.000 dolarlık bir düşüş yaşayarak 67.340 doları gördü. Ancak sonrasında tekrar yükselişe geçti. Ons altın da, Biden'in çıkışının ardından yukarı yönlü seyretti.

150 BİN DOLARI GÖREBİLİR

STANDARD Chartered analistleri geçen ay ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin'in fiyatı için bir sonraki önemli katalizör olacağını ve Trump'ın zaferi durumunda yıl sonuna kadar fiyatın 150 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söylemişti. Bu bakış açısı, Trump'ın kriptoyu giderek daha fazla desteklemesinin ve seçim şansının artmasının ardından piyasa katılımcıları arasında ilgi görmeye başladı.

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