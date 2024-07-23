Casa Mimas Hotel, eşsiz mimarisi ile Karaburun’da açıldı

İzmir'in gözde tatil beldelerinden Karaburun'da Casa Mimas Hotel, kapılarını misafirlerine açtı. Otelin açılışına Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Karaburun Cumhuriyet Savcısı Yasin Semiz, Karaburun İlçe Emniyet Müdürü Nafi Emre Uçar, AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Ahmet Toros, CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı, By Kepi Mobilya firma sahibi Mustafa Kepi, mimar Tarkan Önal, Taşpınar Mermer firma sahibi Ahmet Taşpınar, Prof. Dr. Ömer Akçalı, Doç. Dr. Volkan Karaçam, Psikiyatrist Dr. Bülent Uygur, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Perküsyonun sevilen ismi Ceren Özdemir'de açılışta davetlileri doyasıya eğlendirdi.

Karaburun'un eşsiz doğası ve deniz manzarasıyla bütünleşen Casa Mimas Hotel, konforlu ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. 30 odası, restoranı, yüzme havuzu ile misafirlerine unutulmaz bir konaklama deneyimi sunmayı hedefleyen otelin eşsiz manzarası dikkat çekiyor. Konforun ve huzurun adresi Casa Mimas Hotel'in tepeden tırnağa özenle tasarlanan odalarında imza sanat eserleri misafirlerini bekliyor. Mimarisinde ünlü mimar Tarkan Önal'ın imzası bulunan otel, Karaburun'a yeni bir heyecan getirecek.

Ege'nin saklı bahçesi Karaburun'da yer alan otelin yatırımcısı Karaburun sevdalısı Ege Zirve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cıngıllıoğlu, uzun süren çalışmalarının ardından hayalindeki oteli hizmete açtı. Ege Zirve A,Ş.'nin turizm sektöründe ilk oteli olarak göz bebeği olan Casa Mimas Hotel; mimari tasarımıyla, sanatçıların ellerinden çıkan resim ve heykelleriyle, en önemlisi doğaya saygılı duruşuyla bir sonraki nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya kararlı bir anlayışla yola çıkıyor.

Otelin teras katında yer alan dome odalar açılışa katılanların yoğun ilgisini çekerken otelin restoran ve bar kısmı da otel misafiri dışında gelmek isteyenlere de açık olacak. 4 mevsim 12 ay boyunca hizmet verecek Casa Mimas Hotel'in misafirleri; yazın, denizin ve güneşin tadını çıkarırken kışın da ısıtmalı havuzunda yüzerken restaurantın eşsiz lezzetleri tadacak.

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