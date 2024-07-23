Kişi başına en çok motosiklet Muğla’da

TÜRKİYE'DE haziran ayı itibarıyla 5 milyon 636 bin 583 ile rekor düzeye ulaşan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobil sayısını geçti. Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü. Muğla'da 2023 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 1 milyon 66 bin 736 kişi ikamet ediyor. Trafiğe kayıtlı 264 bin 570 motosiklet ile oranlandığında şehirde her 4 kişiye bir motosiklet düşerken, Muğla bu anlamda Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Muğla'yı Kilis ve Manisa takip etti. Kişi başına düşen motosiklet sayısı en az olan il ise Bitlis oldu. Bu ilde 256 kişiye bir motosiklet düştü. Bitlis'i 237 kişiye bir motosiklet düşen Hakkari ve her 222 kişiye bir motosiklet düşen Muş takip etti.