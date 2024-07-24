Bodrum’a 2 kruvaziyerle 4 bin 520 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 4 bin 520 yolcu geldi. İlçeye ilk kez geldiği belirtilen Bahamalar bayraklı 324 metrelik "Norwegian Getaway" isimli kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Rodos Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu ABD'li 4 bin 424 yolcu ve 1556 personel bulunduğu öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Bahamalar bayraklı 110 metrelik "Emerald Sakara" adlı kruvaziyerde ise çoğu ABD ve Avusturalyalı 96 yolcu ve 77 personelin yer aldığı belirtildi. Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı. İlçeyi günübirlik ziyaret eden "Norwegian Getaway"in bir sonraki durağı Mikonos Limanı olacak. "Emerald Sakara" ise Rodos Limanı'na hareket edecek.