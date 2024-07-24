Vergi düzenlemeleriyle kayıt dışına neşter

TBMM'DE görüşmeleri süren, vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin, kayıt dışılıkla mücadelenin artmasına ve vergi adaletine katkı sağlaması bekleniyor. Düzenlemeyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlendirilirken cezalar artırılacak. Sahada 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı idari para cezası uygulanacak.

USULSÜZLÜK CEZASI OLACAK

SPECTRUM Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, söz konusu düzenlemelerin temel amacının daha basit ve adil bir vergilendirme sistemi kurgulamak olduğunu belirtti. Düzenlemeyle zararlı vergi rekabetinin ortaya çıkardığı vergi geliri kaybının da önleneceğine dikkati çeken İnci, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve terörün finansmanı gibi suç unsuru barındıran eylemlerin önüne geçmek adına başkalarının IBAN'ını kullanan ve kullandıranlara asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası getiriliyor" ifadesini kullandı.