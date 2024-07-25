Bakan Işıkhan açıkladı: Belediyelere borç bildirimleri gönderildi!

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarına dair açıklamalarda bulundu.

'PARTİ GÖZETMEDEN BORÇ BİLDİRİMLERİ BELEDİYELERE GÖNDERİLDİ'

Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Bazı belediyeler borçlarını ödeme iradesini gösterdi. Ancak hala hareket geçmememiş belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla." dedi.

Bakan Işıkhan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor.

Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır.

Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır.

Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir."