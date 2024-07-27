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Haberler Ekonomi Akçay: Faiz düşürme gündemimizde yok

Akçay: Faiz düşürme gündemimizde yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Reuters ile yaptığı söyleşide faiz indiriminin şu anda gündemlerinde olmadığını belirterek, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağını bildirdi.

HABER MERKEZİ
Akçay: Faiz düşürme gündemimizde yok
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, para politikasındaki sıkı duruşun "sabır ve kararlılıkla" sürdürüleceğini vurguladı. Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil. Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek" diye konuştu. Merkez bankalarının ihtiyatlı tarafta kalmaya meyilli olduklarını, tedbiri elden bırakmamaya ve "temkinli tarafta kalarak hata yapmayı yeğlemekte" olduklarını belirten Akçay, "Bu durum, erken bir faiz indirimi nedeniyle yeniden canlanan enflasyon riski olabileceği gibi aşırı veya gereksiz yere uzatılmış bir sıkılaştırma sürecinin sert bir inişe yol açtığı bir durum da olabilir. Türkiye'deki mevcut koşulların birinci durumda daha yüksek bir risk yaratması nedeniyle faiz indirimi şu anda gündemimizde değil" dedi.
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