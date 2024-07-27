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Haberler Ekonomi Bakan Göktaş duyurdu: Her aileye bir danışman geliyor

Bakan Göktaş duyurdu: Her aileye bir danışman geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa, biz de her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Göktaş duyurdu: Her aileye bir danışman geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her haneye bir aile danışmanı atanması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bakanlığın, mahalle mahalle çalışarak bir risk haritası çıkarmak için çalışmalara başladığını söyleyen Bakan Göktaş, "Bazı kesimler ekonomik kaygılardan dolayı insanların çocuk yapmayı ötelediğinden bahsediyor. Ancak bunun doğru olmadığını yurt dışındaki pek çok örnekten görüyoruz. Buradan ilk defa açıklıyorum; Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız. Olası riskleri önceden görüp ona göre hareket edeceğiz. Böylece önleyici tedbirlerimizi de almış olacağız" dedi.

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