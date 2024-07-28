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Haberler Ekonomi Dijital rekabette yeni dönem! Haksız uygulamalara son verilecek

Dijital rekabette yeni dönem! Haksız uygulamalara son verilecek

Ticaret Bakanlığı, dijital rekabette yeni bir dönem başlatacak önemli bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. AB’ye uyum kapsamında hazırlanacak Dijital Pazarlar Yasa Teklifi AB’deki Dijital Markets Act düzenlemesinin bir benzeri olacak. Böylece güçlü platformların, haksız uygulamalarının önüne geçilecek.

HABER MERKEZİ
Dijital rekabette yeni dönem! Haksız uygulamalara son verilecek

Ticaret Bakanlığı'ndan işletmeleri etkileyecek önemli bir adım atıldı. Dijital rekabetin son zamanlarda çok fazla artması ve önüne geçilememesi üzerine Ticaret Bakanlığı yeni düzenleme yaptıklarını açıkladı. AB'ye uyum kapsamında hazırlanacak Dijital Pazarlar Yasa Teklifi AB'deki Dijital Markets Act düzenlemesinin bir benzeri olacak. Güçlü platformların haksız uygulamalarının önüne geçilecek. Teklif kapsamında dijital platformların işleyiş süreçlerinde rekabetin uygun şekilde tesis edilmesi ve korunması sağlanacak.

SINIRLAR GELECEK

Dijital pazara hakim ve rekabette güçlü olanlara belli sınırlar getirilecek. Dijital piyasalarda ortaya çıkan ve geçit bekçisi olarak adlandırılan önemli ekonomik güce sahip teşebbüslerin rekabete bozucu veya haksız uygulamaları yasaklanacak. Bakanlık bu düzenlemeyle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

DİJİTAL MARKETS ACT NEDİR?

AB'NİN Dijital Markets Act düzenlemesi dijital piyasaların rekabet edebilirliğinin korunması ve güçlü platformların haksız uygulamalarına engel olunmasını amaçlıyor.

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