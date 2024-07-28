Enflasyona ‘Husi’ etkisi

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri neticesinde dünya deniz ticareti büyük bir stres altına girdi. Uzun süredir devam eden saldırılar yük taşıma ücreti olan navlun fiyatlarını da etkilerken bu durumun Türkiye'deki enflasyona etkisi ölçüldü. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye, çeşitli endüstriyel ve tüketim mallarını ithal etmekte olup, navlun oranlarındaki artış bu malların maliyetini artırabilir. Örneğin, ithalat maliyetlerindeki yüzde 10'luk bir artış, Türkiye'nin yıllık enflasyon oranına yüzde 0.5-1 arasında ek bir yük getirebilir" denildi. Raporda şu ifadelere de yer verildi: "Bu veriler ışığında, Türkiye'nin bu artan navlun oranlarından nasıl etkileneceğini incelemek önemlidir. Ancak, yükselen navlun oranları Türkiye'nin dış ticaret maliyetlerini artırabilir ve bu durum, ülke ekonomisi üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir" denildi.