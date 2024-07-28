İhracatta yeni destek paketi 30 Temmuz’da açıklanacak

İhracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için "Responsible& Programı" olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin ayrıntılarını 30 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için "Responsible& Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.