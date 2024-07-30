Meyve sebzenin 4 hali İzmir’de görücüye çıkıyor

Dünya'da 2027 yılında 768 milyar 748 milyon dolara ulaşması beklenen meyve sebze ticaretinden pay almak isteyen Türkiye'nin meyve sebze ürünlerinin 4 hali (yaş, kuru, donuk ve konserve) 26-28 Eylül tarihleri arasında İzmir Interfresh Eurasia Fuarı'nda görücüye çıkıyor. Antexpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer, 60'a yakın ülkeden alım heyetleri ile Avrupa, Orta Doğu ve Rusya bölgelerinin en büyük zincir market temsilcilerinin de katılacağı fuar hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Murat Özer, fuara 30'dan fazla zincir marketin katıldığını söyledi

Özer konuşmasına şöyle devam etti: "İhracatçılarımız bu fuar sayesinde ürünlerini sergileyerek uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurabilecek. Interfresh Eurasia Fuarı, Türkiye'nin stratejik konumu sayesinde Avrupa coğrafyası başta olmak üzere Amerika'dan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafi pazarı da kapsıyor."