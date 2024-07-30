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Haberler Ekonomi "Yatırımcı gümüş tercih etmeli"

"Yatırımcı gümüş tercih etmeli"

Piyasalarda yeni haftada yatırımcılar altın, dolar ve borsadaki trendleri merak ediyor. Haftanın en önemli gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı olacak. İslam Memiş, altın, gümüş, dolar ve Euro’daki gelişmeleri vatandaşlar için yorumladı.

FATİH ŞENDİL
Yatırımcı gümüş tercih etmeli

Piyasa Uzmanı İslam Memiş Yeni Asır okurları için verileri tek tek yorumladı. Fed'in faiz kararı sonrası küresel piyasalar da yeni bir fiyatlama olacak. İslam Memiş, yatırımcıların Çarşamba gününe kadar karar vermesi gerektiğini söyledi. Memiş, vatandaşların altına ya da gümüşe yönelmesinin doğru bir karar olacağına dikkat çekti.

BIST 100 endeksi için açıklama yapan Memiş, şöyle söyledi: "10 bin 891 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Takip ettiğim bant aralığı yine aynı. 10 bin 750- 11 bin 500 puan aralığı. 10 bin 800 puan altı alım fırsatı olarak görüyorum. Dolar/TL kuru 32,94 lira, Euro/TL kuru 35,76 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli. Gümüş de 27,92 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 27,90-29,30 dolar aralığında hareket etmesini bekliyorum. Gümüş mü, altın mı, dolar mı diyorsanız cevabım gümüş olacak."

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