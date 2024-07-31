Gurbetçiler tersine kültür şoku yaşıyor

İngiltere'de yaşamanı süren bir gurbetçi, Türkiye'deki zincir market fiyatları ile İngiltere'deki Lidl marketin fiyatlarını karşılaştırdı.

Sosyal medya üzerinden fiyat karşılaştırması yapan gurbetçi, Lidl'ın Türkiye'deki bilindik zincir marketler seviyesinde olduğunu ve daha uygun fiyatlara hizmet verdiğini söyledi.

BİRLEŞİK KRALLIK DAHA UCUZ

İngiltere'deki Lidl markette kıymanın fiyatı 2,69 Pound, Türkiye'de ise 397 TL'ye geliyor. Türkiye'den İngiltere'ye gelen 500 gr kuru üzüm 105 TL'ye denk gelirken Türkiye'de 180 TL'ye geliyor. İngiltere'de bir kişi bu temel ihtiyaçlarının tümünü sepete atarsa toplamda ödeyeceği para 62 Pound. Bu da 2 bin 644 TL'ye denk geliyor.

Aynı ürünleri Türkiye'de bir kişi bilinen zincir marketlerden aldığında 3 bin 317 TL ödemek zorunda. Daha da kötüsü Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir kişi bu sepeti almak isterse bu sepeti alabilmesi için yaklaşık 40 saat çalışması gerekiyor. İngiltere'de ise bu kişi bu sepeti alabilmek için 6 saat çalışması yeterli.