Sigorta sektörünün büyüklüğü 1,7 trilyon lirayı aştı

TÜRKİYE Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün 2024 yarı yıl performansını değerlendirdi. Gülen, sigorta sektörünün Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) son dönemde uyguladığı güçlü sermaye politikasına paralel olarak her geçen gün daha da dirençli bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

GÜLEN, "Düzenleme ve denetlemeleriyle sektörümüze yön veren SEDDK'nın attığı adımlar bize destek oluyor. Sektörümüzün öz kaynakları yüzde 130'a yakın artarken sermaye yapımızda her geçen gün daha da güçleniyor. Bu yolda aktif büyüklüğümüz yılın ilk yarısında 1,7 trilyon lirayı aşma başarısını gösterdi" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin sigortacılığında dünya devi sigorta gruplarının yatırımları bulunduğunun altını çizen Gülen, "Sektörümüze olan yatırım ilgisi yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından hala yüksek düzeyde olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.