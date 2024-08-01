Ortadoğu’daki gerilim piyasaları da etkiliyor

İRAN devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Bu gelişme güvenli liman alımlarını körükledi. Altının onsu 2.421 dolardan işlem görürken gram altın 2.580.05 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 4.218.38 liradan Cumhuriyet altını ise 16.821.93 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÖTE yandan altın yatırımcıları Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Piyasalar, karar sonrası Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indirimine işaret eden sözlerini bekliyor. Ons altın satış fiyatı 2.421. 68 dolara yükselirken, tam altın ise 16.790.99 TL oldu. Gram altın güncel fiyatı 2.580.52 TL iken, çeyrek altının satış fiyatı 4.218.00 TL'den seyretti. Dolar kuru ise dün 33 TL'nin üstündeki yükselişini hızlandırarak 33.11 TL'ye yükseldi. Euro/TL kuru ise 35.84 TL'de yatay seyretti. Fed'in eylül ayında faiz indirimi konuşulur iken Türkiye piyasalarının semalarında da faiz indirimleri aynı şekilde dillendirilmeye başlamıştı. Buna gerekçe olarak da haziran ayından itibaren gerileyen ve yıl sonunda yüzde 40'lara gerilemesi beklenen enflasyon öne sürüldü.

BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ YAŞANDI

BORSA İstanbul'un dün güne düşüşle başlamasında İsrail'in Hamas Lideri Heniye'ye suikast düzenlemesi etkili oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.31 azalışla 10.658.11 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33.57 puan ve yüzde 0.31 gerileyerek 10.658.11 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0.25 ve holding endeksi yüzde 0.27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.35 inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0.99 ile turizm oldu.

ENFLASYONDA GEÇİCİ YÜKSELİŞ

ÖTE yandan TCMB önceki gün yayımladığı PPK metninde temmuz ayında enflasyonun geçici yükseliş sergileyeceği mesajını verdi. TCMB öncü göstergelerin temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunu yukarı çekecek kalemlerin enerji, işlenmemiş gıda, alkol-tütün grupları olduğuna işaret ettiğini açıkladı. Küresel piyasalarda ise Bank Of Japan 10 yıllık aşırı gevşek para politikasının ardından politikasını yüzde 0.25'e yükseltti ve tahvil alımlarını 2025-2026 yıllarında azaltacağını açıkladı. Petrol, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğünün bildirilmesi ve bir sektör raporunun ABD stoklarında beşinci haftada düşüş olduğunu göstermesinin ardından dört seansta ilk kez yükseldi.