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Haberler Ekonomi

Otoyoldan ücretsiz geçenler için yönetmelik değişikliği

HABER MERKEZİ
Otoyoldan ücretsiz geçenler için yönetmelik değişikliği
OTOYOLLARDA ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmünde değişiklik yapılarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü, "Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilmiş oldu.
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