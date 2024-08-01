Türkmen gazında hedef 300 milyar metreküp

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev, Türkmenistan Enerji Bakanı Annageldi Saparov, Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev, Türkmenistan Petrol ve Doğal Gazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmen Petrol Başkanı Guvanç Agacanov ile görüştü. Bayraktar, şunları kaydetti: "Doğal gaz depolamayla alakalı Türkmenistan'ın bir yatırım düşüncesi var. Bu konuda da BOTAŞ'ın çok ciddi bir yetkinliği, altyapısı var. Türkiye'de yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz depomuz bulunuyor. Önümüzdeki 20 yıl boyunca yaklaşık 300 milyar metreküplük bir gaz hacmine ulaşmayı hedefliyoruz."