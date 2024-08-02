Altın ve borsa rekor tazeledi

ALTININ gramı, dün güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 601 liradan işlem gördü. Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin ardından piyasalarda yükseliş yaşandı. Çeyrek altın 4 bin 306 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 157 liradan satıldı. Borsa 10,801 TL'den, Euro 35,779 TL'den ve dolar da 33,074 TL'den işlem gördü. Öte yandan Fed'in para politikası kararı ve Powell'ın yönlendirmeleriyle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06'ya geriledi.