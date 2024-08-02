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Haberler Ekonomi

“Enflasyonda 10’lu rakamlar göreceğiz”

HABER MERKEZİ
Enflasyonda 10’lu rakamlar göreceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayının ilk haftasında açıklanan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) ana çerçevesini oluşturan dört temel amacın değişmeyeceğini açıkladı. Yılmaz, "Ana politika çerçevesi değişmeyecek. Enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, bunu yaparken büyümemizi istihdamımızı devam ettirmek, bir taraftan da depremin yaralarını sarmak bu dönemde çok önemli bir başlığımız" dedi.

AMAÇLAR DEĞİŞMEYECEK

YILMAZ şöyle devam etti: "Bu 4 temel amaç değişmeyecek. Ana çerçevemizi bunlar oluşturmaya devam ediyor. İnanıyoruz ki gelecek yıl 10'lu rakamları göreceğiz."

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