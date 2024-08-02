Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj oranları arttırıldı

Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Söz konusu hesaplar için uygulanan stopaj oranları artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Türk lirası (TL) mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kar payları için indirimli tevkifat oranı uygulaması sürecek. 1 Ağustos-31 Ekim arasında açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olarak uygulanmaya devam edilecek.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonlarından elde edilen gelirler için geçerli olan yüzde 7,5 indirimli tevkifat oranı uygulaması sürecek. Yatırımcıların Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek üzere, portföyü Türk lirası ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasının süresi de 31 Ekim'e kadar uzatıldı.